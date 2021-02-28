Виктор Мозес: говорю друзьям, что «Спартак» — это российский «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о том, как решил перейти в московский клуб.



«Я готов был вернуться в «Интер», мы уже всё обсудили с Конте. Но что-то не срослось. Может, финансовая ситуация сказалась, я не знаю. И в какой-то момент на меня и агента вышли люди из «Спартака». Директор «Челси» Марина Грановская общалась с моим агентом и объяснила, почему «Спартак» — лучший вариант. А потом я сам стал гуглить про клуб, посмотрел несколько ярких видео и понял, насколько у команды богатая история. Поэтому довольно быстро дал согласие.



Говорю друзьям, что «Спартак» — это российский «Манчестер Юнайтед». Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакаев, Зобнин… Да и другие парни. Атмосфера отличная. Так что говорю о «Спартаке» только хорошие слова. Ещё бы на улице стало хоть немного теплее…» — приводит слова Мозеса пресс-служба «Спартака».

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