«Краснодар» в лице Сафонова и Сулейманова подарил таксисту-инвалиду новый автомобиль

2 февраля в Сети появилось видео, снятое пассажиркой такси в Краснодаре. По её словам, водитель по имени Евгений неадекватно управлял машиной, быстро ехал, выезжал на встречную полосу. Женщина подумала, что водитель находится под воздействием наркотиков. Ситуация вызвала большой резонанс, а агрегатор заблокировал аккаунт таксиста.
Владелец автопарка, в котором работал Евгений, заявил, что молодой человек страдает ДЦП. При этом заболевании наблюдается нарушение работы мозга, в том числе возникают трудности с речью. На видео заметно, что на автомобиле Евгения отсутствует опознавательный знак «Инвалид», который обязателен для водителей, страдающих ДЦП.
Футбольный клуб «Краснодар» узнал о случившемся и решил помочь Евгению. Ему приобрели новый автомобиль и слуховой аппарат. Ключи от машины таксисту вручили футболисты клуба Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Krasnodartv.
- 28 февраля 2021
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