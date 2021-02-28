«Краснодар» в лице Сафонова и Сулейманова подарил таксисту-инвалиду новый автомобиль

2 февраля в Сети появилось видео, снятое пассажиркой такси в Краснодаре. По её словам, водитель по имени Евгений неадекватно управлял машиной, быстро ехал, выезжал на встречную полосу. Женщина подумала, что водитель находится под воздействием наркотиков. Ситуация вызвала большой резонанс, а агрегатор заблокировал аккаунт таксиста.

Владелец автопарка, в котором работал Евгений, заявил, что молодой человек страдает ДЦП. При этом заболевании наблюдается нарушение работы мозга, в том числе возникают трудности с речью. На видео заметно, что на автомобиле Евгения отсутствует опознавательный знак «Инвалид», который обязателен для водителей, страдающих ДЦП.

Футбольный клуб «Краснодар» узнал о случившемся и решил помочь Евгению. Ему приобрели новый автомобиль и слуховой аппарат. Ключи от машины таксисту вручили футболисты клуба Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Krasnodartv.