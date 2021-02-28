Тренеру «Алании» Гогниеву грозит до двух лет дисквалификации за стычку с арбитром

Вчера, 27 февраля, в матче 27-го тура ФНЛ «Алания» принимала «Томь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Хозяева играли в меньшинстве с 40-й минуты матча.



На 95-й минуте встречи главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. Спартак пошёл в жёсткий стык с арбитром и даже попал ему рукой в живот.

«Судья матча и делегат отразили в протоколе инцидент. Все материалы, включая видеозапись матча, будут переданы ФНЛ в КДК», — сообщили в пресс-службе ФНЛ корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Согласно статье 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча» Гогниеву грозит большой штраф и запрет на футбольную деятельность на срок от шести месяцев до двух лет.