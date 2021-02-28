Квинси Промес — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рубином»

Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Спартак» — «Рубин». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча. Опубликованы составы команд.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Маслов, Джикия, Айртон, Мозес, Хендрикс, Зобнин, Понсе, Промес, Соболев.
Запасные: Селихов, Ребров, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Маркитесов, Умяров, Крал, Бакаев З.
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зуев, Абильгор, Шатов, Мусаев, Кварацхелия, Макаров, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Бегич, Зотов, Йевтич, Суриков, Пухаев, Бакаев С., Игнатьев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
- 28 февраля 2021
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