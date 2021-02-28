Экс-голкиперу «Сельты» грозит тюрьма за смертельное ДТП
Бывшему вратарю «Сельты» и сборной Аргентины 46-летнему Пабло Кавальеро грозит тюремное заключение за смертельное ДТП. Экс-футболист сбил человека, мужчина скончался на месте происшествия. Под колёсами внедорожника Кавальеро оказался 56-летний Хуан Риверои.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Hechos y Derecho.
Скорее всего, против бывшего голкипера сборной Аргентины будет возбуждено уголовное дело с последующим тюремным заключением. Сейчас правоохранительными органами проводится расследование инцидента.
Пабло Кавальеро в Испании, помимо «Сельты», выступал за «Эспаньол» и «Леванте», в Аргентине поиграл в таких командах, как «Велес Сарсфилд» и «Унион» (Санта-Фе). С 1996 по 2006 год выступал за сборную Аргентины.
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
13:30
-
13:16
-
13:09
-
13:08
-
13:01
-
12:51
-
12:47
-
12:42
-
12:20
-
12:14
-
12:13
-
11:56
-
11:48
-
11:38
-
11:25
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:08
-
11:00
-
10:34
-
10:20
-
10:13
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:28
-
09:19
-
08:33
-
08:10
-
04:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам