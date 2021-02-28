Экс-голкиперу «Сельты» грозит тюрьма за смертельное ДТП

Бывшему вратарю «Сельты» и сборной Аргентины 46-летнему Пабло Кавальеро грозит тюремное заключение за смертельное ДТП. Экс-футболист сбил человека, мужчина скончался на месте происшествия. Под колёсами внедорожника Кавальеро оказался 56-летний Хуан Риверои.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Hechos y Derecho.

Скорее всего, против бывшего голкипера сборной Аргентины будет возбуждено уголовное дело с последующим тюремным заключением. Сейчас правоохранительными органами проводится расследование инцидента.

Пабло Кавальеро в Испании, помимо «Сельты», выступал за «Эспаньол» и «Леванте», в Аргентине поиграл в таких командах, как «Велес Сарсфилд» и «Унион» (Санта-Фе). С 1996 по 2006 год выступал за сборную Аргентины.