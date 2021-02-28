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Гогниев прокомментировал стычку с арбитром, из-за которой ему грозит дисквалификация

Гогниев прокомментировал стычку с арбитром, из-за которой ему грозит дисквалификация
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал стычку с арбитром Артёмом Чистяковым после встречи 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3). Встреча прошла вчера, 27 февраля.

На 95-й минуте встречи главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. Спартак пошёл в жёсткий стык с арбитром и даже попал ему рукой в живот.

«У Артёма Чистякова вы спросили, пусть расскажет, что было», — цитирует Гогниева Sport24.

Согласно статье 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча» Гогниеву грозит большой штраф и запрет на футбольную деятельность на срок от шести месяцев до двух лет.

Тренеру «Алании» Гогниеву грозит до двух лет дисквалификации за стычку с арбитром
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