Болельщики «Спартака» посвятили баннер Тедеско, который пропускает матч с «Рубином». Фото
Болельщики «Спартака» вывесили на фанатской трибуне баннер в поддержку главного тренера команды Доменико Тедеско, который пропускает матч 20-го тура РПЛ с «Рубином» из-за дисквалификации.
«Тренер — это не просто слово», — написано на баннере на немецком языке.
Фото можно посмотреть в «твиттере» красно-белых.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.
«Спартак», набрав в 19 турах 35 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37), «Сочи» (38) и действующему чемпиону — «Зениту» (42).
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