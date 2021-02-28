Бекхэм: Месси и Роналду были лучшими последние 15 лет. А «Интер Майами» нужны лучшие

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм, а ныне совладелец клуба MLS «Интер Майами», отметил, что хотел бы пригласить в команду нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.



«Я знаю, что фанаты «Интер Майами» хотят видеть в клубе больших звёзд. У нас уже есть такие футболисты, как Гонсало Игуаин и Блез Матюиди, которые уже сияют в нашей команде, но в будущем мы хотим иметь возможность приглашать звёзд мировой величины. Упоминались Месси и Роналду, они были лучшими последние 15 лет. А нам нужны лучшие. «Майами» обладает огромной силой притяжения, и мы хотим привлечь именно таких футболистов», — приводит слова Бекхэма Mundo Deportivo.

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