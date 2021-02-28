«Шальке» уволил тренерский штаб и спортивного директора

«Шальке-04» объявил о кадровых изменениях после разгромного поражения в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги (1:5). Клуб расстался с тренерским штабом и спортивным директором, об этом объявлено на официальном сайте «Шальке». Команда находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Команду покинули наставник Кристиан Гросс и его помощник Райнер Видмайер. Саша Ритер, координатор отдела лицензированных игроков, и Вернер Лойтхард, руководитель лицензированных исполнителей, также были освобождены от своих обязанностей. В отставку был отправлен и спортивный директор Йохен Шнайдер.

«Шальке» по итогам 23 туров набрал 9 очков и находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.