Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Саймон Хупер.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 24 матчах 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (28) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).

Матч первого круга «Бёрнли» — «Тоттенхэм» состоялся 26 октября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 0:1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021