«Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Сегодня, 28 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Саймон Хупер.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 24 матчах 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (28) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).
Матч первого круга «Бёрнли» — «Тоттенхэм» состоялся 26 октября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 0:1.
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