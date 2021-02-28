Хосонов: неправильно, что Гогниеву могут запретить любую футбольную деятельность

Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов высказался по поводу возможной дисквалификации главного тренера команды Спартака Гогниева за удар арбитра после матча 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3). Встреча прошла вчера, 27 февраля.



«Ничего страшного после игры не произошло, я толкнул Косарева немного, и всё. Просто когда он вышел, он материл нас, наших игроков всех. Я не сдержался и толкнул его. Я не бил его, просто вот так ответно среагировал на его действия. Мне неприятно было слышать всё это, не сдержал эмоции.



Эпизод с ударом судьи в живот, в котором обвиняют Спартака Гогниева, я не видел. Думаю, это неправильно, что тренеру могут запретить любую деятельность, связанную с футболом. Посмотрим, какое решение вынесет КДК РФС», — приводит слова Хосонова Sport24.

Гогниев прокомментировал стычку с арбитром, из-за которой ему грозит дисквалификация