Судья, устроивший скандал на матче «Вест Бромвич» — «Брайтон», получил травму

Британский футбольный судья Ли Мэйсон был заменён в качестве четвертого арбитра на матч 26-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль».
Согласно сообщению Sky Sports, Мейсон получил травму во время работы на вчерашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион», во время которого судейская бригада была вовлечена в скандал.
На 28-й минуте футболисты «Брайтона» получили право на опасный штрафной. Почти без разбега пробил Льюис Данк и вкрутил мяч в правый угол ворот. Однако произошло это при странных обстоятельствах: вратарь «Вест Бромвича» ещё выстраивал «стенку» и явно не был готов к удару, но арбитр дал свисток. Сначала главный арбитр встречи Ли Мэйсон не засчитал гол, потом передумал и засчитал, а потом зачем-то пошёл смотреть VAR. В итоге гол не был засчитан, а штрафной гостям пришлось перебить.
Видео скандального эпизода в матче «ВБА» — «Барйтон»
Как сообщает источник, Мейсона на «Брэмолл-Лейн» (домашний стадион «Шеффилд Юнайтед») заменит Джон Брукс. Главным арбитром встречи будет Джонатан Мосс.
Матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт сегодня. Начало — в 22:15 мск.
- 28 февраля 2021
-
16:32
-
16:27
-
16:24
-
16:23
-
16:20
-
16:19
-
16:14
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:44
-
15:23
-
15:21
-
15:15
-
15:00
-
14:26
-
14:19
-
14:18
-
14:09
-
14:06
-
13:51
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:09
-
13:08
-
13:01
-
12:51
-
12:47
-
12:42
-
12:20