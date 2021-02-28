Судья, устроивший скандал на матче «Вест Бромвич» — «Брайтон», получил травму

Британский футбольный судья Ли Мэйсон был заменён в качестве четвертого арбитра на матч 26-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль».



Согласно сообщению Sky Sports, Мейсон получил травму во время работы на вчерашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион», во время которого судейская бригада была вовлечена в скандал.



На 28-й минуте футболисты «Брайтона» получили право на опасный штрафной. Почти без разбега пробил Льюис Данк и вкрутил мяч в правый угол ворот. Однако произошло это при странных обстоятельствах: вратарь «Вест Бромвича» ещё выстраивал «стенку» и явно не был готов к удару, но арбитр дал свисток. Сначала главный арбитр встречи Ли Мэйсон не засчитал гол, потом передумал и засчитал, а потом зачем-то пошёл смотреть VAR. В итоге гол не был засчитан, а штрафной гостям пришлось перебить.

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Как сообщает источник, Мейсона на «Брэмолл-Лейн» (домашний стадион «Шеффилд Юнайтед») заменит Джон Брукс. Главным арбитром встречи будет Джонатан Мосс.



Матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт сегодня. Начало — в 22:15 мск.