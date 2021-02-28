Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, с чем связанны проблемы «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ.



«Если вы скажете какой-либо команде в мировом футболе, что у них будет 18 различных пар в центре обороны в течение сезона, то увидите, что никто не захочет связываться с этим. Никто.



В прошлом сезоне у нас играли в центре обороны Вирджил Ван Дейк, который руководил нашей защитой, а также либо Джо Гомес, либо Жоэль Матип, которые были отличными партнёрами для нидерландца. Иногда случалось так, что номинальные полузащитники Фабиньо и Джордан Хендерсон играли на позиции центрбека.



А сейчас все они травмированы. Теперь у нас есть Натаниел Филлипс, которого вовсе не было в прошлом сезоне, так как он был в аренде в «Штутгарте. У нас есть Озан Кабак, молодой парень, который только что пришёл к нам. У нас есть Бен Дэвис, который присоединился к нам из Чемпионшипа, и ему нужно время, чтобы освоиться в АПЛ. Конечно, нельзя забывать и Риса Уильямса — ещё вчерашнего юниора.



Все они относительно неопытны, и мы пытаемся помочь им. Вероятно, сейчас я лидер защиты „Ливерпуля“ и, похоже, являюсь самым часто появляющимся голосом во время трансляций наших матчей. Мы стараемся делать нашу работу так хорошо, как это только возможно. Нам необходимо проводить как можно больше сухих матчей, потому что это единственный способ, которым мы собираемся выиграть матчи», — приводит слова 26-летнего шотландца Sky Sports.



Сегодня, 28 февраля, в матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях встретится с «Шеффилд Юнайтед». Начало — в 22:15 мск.



«Ливерпуль» набрал в 25 матчах 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (11) — на последнем, 20-м месте.

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