Кокорин начнёт матч с «Удинезе» на скамейке запасных

«Удинезе» принимает «Фиорентину» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча состоится в «Дачия Арена — Фриули» в Удине и начнётся в 17:00 мск. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнёт матч на скамейке запасных.
«Удинезе»: Муссо, Нуйтинк, Бонифаци, Бекао, Ларсен, Молина, Макенго, Уолас, Де Пауль, Льоренте, Несторовски.
«Фиорентина»: Драговски, Малку, Миленкович, Песселья, Куарта, Бираги, Кастровилли, Эйссерик, Рибери, Влахович.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.
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