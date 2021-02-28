Давид Луис сравнял счёт в матче «Лестер» — «Арсенал», головой замкнув навес Виллиана

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Арсенал». Счёт по завершении первого тайма — 2:1 в пользу гостей.



На 40-й минуте «канониры» забили свой первый гол в матче. Виллиан навесил со стандартного положения с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда защитник Давид Луис ударом головой отправил мяч в угол ворот, сравняв счёт.

Видео гола Давида Луиса

«Лестер Сити» набрал в 25 матчах 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (34) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).



Матч первого круга «Арсенал» — «Лестер Сити» состоялся 25 октября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 1:0.