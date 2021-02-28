«Краснодар» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Краснодар» — «Урал». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Урал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ассистенты — Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Урал».
«Краснодар» набрал в 19 встречах 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (21) — на 12-м месте.
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