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«Краснодар» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Краснодар» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Краснодар» — «Урал». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Урал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ассистенты — Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Урал».

«Краснодар» набрал в 19 встречах 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (21) — на 12-м месте.

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