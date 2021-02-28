«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» не выявили победителя в матче 26-го тура АПЛ

Состоялся очередной матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Фулхэм». Лондонское дерби прошло на домашнем стадионе «орлов» «Селхёрст Парк» и завершилось вничью — 0:0.



Встреча прошла с преимуществом «дачников», нанёсших 16 ударов по воротам Висенте Гуайты, однако они ни разу так и не смогли огорчить испанского голкипера «орлов». Хозяева нанесли всего 3 удара в сторону ворот Альфонса Ареола.



«Кристал Пэлас» набрал в 26 матчах 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (23) — на 18-м месте, всего на три очка отставая от спасительного 17-го места, на котором располагается «Ньюкасл Юнайтед» (26). Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).



Матч первого круга «Фулхэм» — «Кристал Пэлас» состоялся 24 октября 2020 года и завершился победой подопечных Роя Ходжсона со счётом 2:1.