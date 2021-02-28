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Николя Пепе завершил красивую комбинацию «Арсенала» в матче с «Лестером». Видео

Николя Пепе завершил красивую комбинацию «Арсенала» в матче с «Лестером». Видео
Футбол / Англия 0

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Арсенал». Идёт 62-я минута встречи счёт — 3:1 в пользу гостей.

На 52-й минуте после классно разыгранной комбинации Виллиан в касание отпасовал с левого края чужой штрафной мимо Шмейхеля на Николя Пепе, который, находясь в одиночестве, без труда поразил уже пустые ворота.

Видео гола Николя Пепе

«Лестер Сити» набрал в 25 матчах 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (34) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).

Матч первого круга «Арсенал» — «Лестер Сити» состоялся 25 октября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 1:0.

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