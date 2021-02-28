Арбитр Федотов: гол Соболева отменён правильно

Арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с отменой гола нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:2).

«Офсайд чистый, гол Соболева отменён правильно, он нормально залез во вне игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Последний раз московский «Спартак» проигрывал дома казанскому «Рубину» 17 июля 2010 года (0:1). Тогда на 3-й минуте гол забил Кристиан Нобоа, ныне выступающий за «Сочи».



Таким образом, «Рубин» набрал в 20 встречах 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (42).