Бэйл — в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч с «Бёрнли»

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Бёрнли» на матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Регилон, Хёйбьерг, Лукас, Сон Хын Мин, Н'Домбеле, Бэйл, Кейн.



Запасные: Харт, Дэвис, Доэрти, Уинкс, Алли, Дайер, Ламела, Сиссоко, Винисиус Мораис.



«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Корк, Браунхилл, Вествуд, Выдра, Макнил, Родригес.



Запасные: Пикок-Фаррел, Бардсли, Дрисколл-Гленнон, Данн, Лонг, Ричардсон, Бенсон, Стивенс, Вуд.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 24 матчах 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (28) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).



Матч первого круга «Бёрнли» — «Тоттенхэм» состоялся 26 октября 2020 года и завершился победой «шпор» со счётом 0:1.