Слуцкий: «Спартак» играл так, как «Рубин» и предполагал

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги победного матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
«Сложно было подготовиться, понимали что будет много фолов. Не могу сказать, что отдали инициативу, когда остались вдесятером. Такой солидный тренер, как Тедеско, вряд ли бы перешёл на другую схему. Ожидали 4-4-2, не знали будет ли Промес и Крал, но ждали Соболева и Понсе. „Спартак“ играл так, как мы и предполагали.
Зотов получил небольшое повреждение в последнем матче, не знаю, будет ли он и Зуев готовы к следующей игре.
Большое количество карточек было предельно, согласен я или нет – не имеет значение. Поле помешало обоим командам показать свои лучшие качества. Не уверен, что в Казани «Зенит» мы будем принимать на лучшем поле», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 28 февраля 2021
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