Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Слуцкий: «Спартак» играл так, как «Рубин» и предполагал

Слуцкий: «Спартак» играл так, как «Рубин» и предполагал
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги победного матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Сложно было подготовиться, понимали что будет много фолов. Не могу сказать, что отдали инициативу, когда остались вдесятером. Такой солидный тренер, как Тедеско, вряд ли бы перешёл на другую схему. Ожидали 4-4-2, не знали будет ли Промес и Крал, но ждали Соболева и Понсе. „Спартак“ играл так, как мы и предполагали.

Зотов получил небольшое повреждение в последнем матче, не знаю, будет ли он и Зуев готовы к следующей игре.

Большое количество карточек было предельно, согласен я или нет – не имеет значение. Поле помешало обоим командам показать свои лучшие качества. Не уверен, что в Казани «Зенит» мы будем принимать на лучшем поле», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» проиграл дома «Рубину» впервые с 2010 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021