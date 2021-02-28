«Арсенал» обыграл «Лестер», взяв реванш за поражение в первом круге

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Арсенал». «Канониры» одержали победу со счётом 3:1.



Счёт был открыт уже на 5-й минуте матча — полузащитник хозяев Юри Тилеманс с мячом прорвался в чужую штрафную, после чего прицельно пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Юри Тилеманса

На 40-й минуте вингер гостей Виллиан навесил со стандартного положения с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда защитник Давид Луис ударом головой отправил мяч в угол ворот, сравняв счёт.

Видео гола Давида Луиса

На 45-й минуте гости получили право на пенальти, и нападающий Александр Ляказетт уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.

Видео пенальти в исполнении Александра Ляказетта

На 52-й минуте после классно разыгранной комбинации Виллиан в касание отпасовал с левого края чужой штрафной мимо Шмейхеля на Николя Пепе, который, находясь в одиночестве, без труда поразил уже пустые ворота, установив окончательный счёт в матче.

Видео гола Николя Пепе

Таким образом, подопечные Микеля Артеты взяли реванш за поражение в первом круге. Та встреча состоялась 25 октября 2020 года и завершился победой «лис» со счётом 1:0.

«Лестер Сити» набрал в 26 матчах 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (37) — на 9-м месте.