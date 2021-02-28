«Арбитр отлично отработал». Хинкель — об удалении Зобнина

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал удаление полузащитника Романа Зобнина в концовке матча 20-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2), а также выразил отношение к состоянию газона на стадионе «Открытие Арена».

«Что касается удаления Зобнина, то надо смотреть, была ли жёлтая. Арбитр отлично отработал. С Зобниным я ещё не говорил.

Поле было в хорошем состоянии. Не лучшее, конечно, но для этого времени хорошее. Мы видели, как наши агрономы готовили его, они большие профессионалы. Поле может быть лучше, но надо принимать этот факт как данность. Думаю, по всей стране сейчас поля будут такого качества. Ещё раз благодарю агрономов. Поле может вносить неудобства, но надо смотреть на время года, в которое мы играли», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.