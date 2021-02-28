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Головин догнал Неймара по системе «гол+пас» в сезоне Лиги 1

Головин догнал Неймара по системе «гол+пас» в сезоне Лиги 1
Футбол / Франция 0
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Полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». По системе «гол+пас» в матчах нынешнего сезона Лиги 1 россиянин догнал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

В 11 матчах чемпионата Головин забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Неймар в 11 встречах забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Брест». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Во втором тайме, на 76-й минуте, счёт открыл форвард «Монако» Стеван Йоветич, результативную передачу отдал Головин. В концовке встречи нападающий «Монако» Кевин Фолланд забил второй гол после передачи Головина.

«Монако» набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Брест» (31) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (58). В тройку лидеров входят «Пари Сен-Жермен» (57) и «Лион» (55).

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