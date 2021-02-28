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Защитник «Химок» прокомментирует матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Химок» прокомментирует матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Стали известны комментаторы на центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «твиттер» «Okko Спорт», матч «аристократов» с манкунианцами прокомментируют Роман Гутцайт (штатный комментатор спортивной редакции «Okko» и заместитель шеф-редактора «Okko Спорт»), а также защитник подмосковных «Химок» и сборной Нигерии Брайн Идову.

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт сегодня, 28 февраля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этой встречи.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 25 матчах 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (43) — на 5-м месте.

Брайн Идову договорился с «Химками» о полноценном переходе с июня 2021 года
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