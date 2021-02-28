Защитник «Химок» прокомментирует матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
Стали известны комментаторы на центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает «твиттер» «Okko Спорт», матч «аристократов» с манкунианцами прокомментируют Роман Гутцайт (штатный комментатор спортивной редакции «Okko» и заместитель шеф-редактора «Okko Спорт»), а также защитник подмосковных «Химок» и сборной Нигерии Брайн Идову.
Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт сегодня, 28 февраля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этой встречи.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 25 матчах 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (43) — на 5-м месте.
Брайн Идову договорился с «Химками» о полноценном переходе с июня 2021 года
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:06
-
16:57
-
16:51
-
16:50
-
16:41
-
16:41
-
16:32
-
16:27
-
16:24
-
16:23
-
16:20
-
16:19
-
16:14
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:44
-
15:23
-
15:21
-
15:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам