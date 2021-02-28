Промес: ДНК «Спартака» – атакующий футбол. Не забивали в 4 матчах — это никуда не годится

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал игру команды в матче с «Рубином».
«Насколько хороша сыгранность между игроками после смены тактики? Мне тяжело говорить, ведь я знаю только эту схему. Но после перерыва мы перешли на другую схему – в пять защитников, показалось, что так ребятам было удобнее, мы стали давить, и соперник получил удаление. Может, нам стоит обсудить всей командой, как нам комфортнее играть.
Я не знаю, я здесь новенький, но ДНК «Спартака» – атакующий футбол и контроль матча. Для меня неважно, какая схема, важно быть сфокусированным на мяче. Но посмотрите, сколько раз мы пробили в створ – не так уж и много! Мы ничего не забили в последних четырёх матчах – это никуда не годится. Если ты не забиваешь, то невозможно побеждать. Надо начинать забивать. Все расстроены, но ничего ещё не закончено. Все знают, что мы можем играть лучше", — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 28 февраля 2021
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