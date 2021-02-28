Агкацев и Ари — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 20-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Кайо, Ионов, Олссон, Классон, Ари, Сулейманов.
Запасные: Городов, Бабурин, Мартынович, Битоло, Камболов, Уткин, Вильена, Кабелла, Марков, Вандерсон.
«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль Кабир, Августиняк, Ибрахимай, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Герасимов, Адамов, Кузьмичёв, Евсеев, Магомадов, Мишкич, Гаджимурадов, Панюков, Максименко.
Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
«Краснодар» набрал в 19 встречах 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (21) — на 12-м месте.
- 28 февраля 2021
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