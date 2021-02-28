Промес подсказывал Соболеву, Мозес срывался на Лапочкина. Фото с «Спартак» — «Рубин»

Сегодня, 28 ферваля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Рубин». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Первый гол был забит на 53-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия получил передачу низом у чужой штрафной, после чего выстоял под прессингом со стороны Виктора Мозеса, пасом нашёл Джордже Деспотовича, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот. На 89-й минуте Деспотович оформил дубль и поставил точку в матче.



В обеих командах были удаления. В конце первого тайма поле покинул хавбек «Спартака» Роман Зобнин, а на 71-й минуте был удалён полузащитник гостей Оливер Абильгор.



Последний раз «Спартак» проигрывал дома «Рубину» 17 июля 2010 года (0:1). Тогда на 3-й минуте гол забил Кристиан Нобоа, ныне выступающий за «Сочи».



Таким образом, «Рубин» набрал в 20 встречах 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (35) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (42).

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.