Промес: моя форма? Да, я не играл месяц, но я в норме

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после матча с «Рубином» (0:2) ответил на вопрос о своей игровой форме.

«Конечно, мы видели, что ЦСКА и «Зенит» потеряли очки. У нас был хороший шанс подтянуться, но усилий для победы мы сделали недостаточно. Это касается не только моих партнёров, но и меня самого. Я очень хотел выйти на поле, показать, на что способен, но счёт — на табло. Надо разбираться в причинах и исправлять свои ошибки.



Что касается моей формы и того, что я не играл месяц, то я в норме. Лучший способ вернуться — играть. Я счастлив, что отыграл весь матч. После матча чувствую себя хорошо. Я показывал скамейке на часы? Мы действовали медленно, а я хотел больше времени, чтобы забить гол», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.