Пирло попросил Роналду поговорить с молодёжью «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло остался недоволен игрой своей команды в матче 24-го тура Серии А с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Результат разочаровал, но мы знали, что это будет тяжёлая и болевая игра. Нам удалось повести в счёте, и это было сложнее всего. Но в конечном итоге мы не сумели сохранить преимущество.

Есть важные детали, которые, к сожалению, не понимают молодые игроки. Эти мелочи делают разницу и приносят очки. Нам не хватает опытных футболистов, а молодые не понимают, в какую сторону движется игра. Я попросил Криштиану Роналду и Алекса Сандро поговорить с ними, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Пирло Football Italia.