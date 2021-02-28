Роджерс — о матче с «Арсеналом»: сегодня мы проиграли лучшей команде

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).
«Я думаю, что сегодня мы не очень хорошо сыграли в первом тайме. Мы практически не владели мячом. Я ожидал, что после забитого мяча в самом начале встречи мы будем давить на них куда сильнее. Мы были слишком статичны; честно говоря, мне показалось, что мы выглядели немного уставшими.
Во втором тайме мы проявили характер, но нам не повезло пропустить третий гол. Надо отдать должное нашим футболистам, они продолжали работать и отдавали все силы. Сегодня мы просто проиграли лучшей команде.
«Арсенал» способен ротировать состав. В четверг мы попытались провести ротацию нашей команды. Нам сложно проводить матчи, которые идут так близко друг к другу, но мы должны принять эту игру, если хотим быть на самой вершине. Мы займёмся этим", — приводит слова североирландского специалиста BBC.
Видео единственного гола «Лестера» в домашнем матче с «Арсеналом»
«Лестер Сити» набрал в 26 матчах 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (37) — на 9-м месте.
- 28 февраля 2021
-
19:35
-
19:34
-
19:30
-
19:11
-
19:05
-
18:52
-
18:52
-
18:39
-
18:35
-
18:26
-
18:25
-
18:23
-
18:22
-
18:09
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:06
-
16:57
-
16:51
-
16:50
-
16:41
-
16:41
-
16:32
-
16:27
-
16:24