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Роджерс — о матче с «Арсеналом»: сегодня мы проиграли лучшей команде

Роджерс — о матче с «Арсеналом»: сегодня мы проиграли лучшей команде
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).

«Я думаю, что сегодня мы не очень хорошо сыграли в первом тайме. Мы практически не владели мячом. Я ожидал, что после забитого мяча в самом начале встречи мы будем давить на них куда сильнее. Мы были слишком статичны; честно говоря, мне показалось, что мы выглядели немного уставшими.

Во втором тайме мы проявили характер, но нам не повезло пропустить третий гол. Надо отдать должное нашим футболистам, они продолжали работать и отдавали все силы. Сегодня мы просто проиграли лучшей команде.

«Арсенал» способен ротировать состав. В четверг мы попытались провести ротацию нашей команды. Нам сложно проводить матчи, которые идут так близко друг к другу, но мы должны принять эту игру, если хотим быть на самой вершине. Мы займёмся этим", — приводит слова североирландского специалиста BBC.

Видео единственного гола «Лестера» в домашнем матче с «Арсеналом»

«Лестер Сити» набрал в 26 матчах 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (37) — на 9-м месте.

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