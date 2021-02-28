«Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли». У Бэйла 3 очка по системе «гол+пас»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.
Уже на 2-й минуте нападающий хозяев Гарет Бэйл, уследив за линией офсайда, выскочил из-за спин защитников и открыл счёт, замкнув прострел Сон Хын Мина.
Видео раннего гола в исполнении Гарета Бэйла
На 15-й минуте всё тот же Бэйл со своей половины поля исполнил классную передачу к левому краю штрафной «Бёрнли» на Гарри Кейна, и мяч после его удара благодаря рикошету залетел в ближний угол.
На 31-й минуте защитник «шпор» Серхио Регилон с левого фланга совершил подачу в штрафную, где Лукас Моура обработал мяч и пробил точно в угол ворот.
Окончательный счёт на 55-й минуте установил Гарет Бэйл, оформив дубль.
Видео второго гола 31-летнего валлийца в матче
«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 25 встречах 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли», сыграв 26 матчей, набрал 28 очков и располагается на 15-м месте.
- 28 февраля 2021
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