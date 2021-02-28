Бэйл оформил дубль, красиво завершив залихватскую комбинацию в матче с «Бёрнли». Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит очередной матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли». Идёт 65-я минута матча, счёт 4:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.
На 55-й минуте нападающий «шпор» Гарет Бэйл оформил дубль — Сон Хын Мин разыграл стеночку с Серхио Регилоном в центре поля, затем набрал скорость и выполнил передачу к правому краю штрафной, где Бэйл подработал под левую и пробил из-под защитника — мяч от штанги залетел в сетку ворот.
Видео второго гола Гарета Бэйла в матче с «Бёрнли»
«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 24 матчах 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (28) — на 15-м месте.
Матч первого круга «Бёрнли» — «Тоттенхэм» состоялся 26 октября 2020 года и завершился победой «шпор» со счётом 1:0.
- 28 февраля 2021
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