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Нападающий «Рубина» Деспотович прокомментировал дубль в ворота «Спартака»

Нападающий «Рубина» Деспотович прокомментировал дубль в ворота «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал победу казанского клуба в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Сербский нападающий забил оба гола «Рубина».

«Спасибо за поздравления. Большая победа на выезде над «Спартаком». Надо продолжать в том же духе. Если так будем играть в каждой игре, будем много побеждать. Что касается моих голов, медицинский штаб мне очень сильно помог, они помогли мне выйти на поле, так я и забил голы.

Каждый игрок у нас нужен. Неважно, кто забивает, надо побеждать. Сегодня я забил, завтра — кто-то другой. Мы верили в себя, с первой минуты было видно, что мы приехали не проигрывать или не играть вничью. Забили свои моменты. Сегодня «Рубин» лучше выглядел.

Обидно проиграли в той игре дома. Было много неиспользованных моментов, «Спартак» же свои использовал. А сегодня мы забивали, а они нет. Сейчас я очень счастливый», — передаёт слова Деспотовича корреспондент «Чемпионата».

«Спартак» проиграл дома «Рубину» впервые с 2010 года
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