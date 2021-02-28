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Хавбек «Рубина» Макаров: должны были вернуть долг «Спартаку»

Хавбек «Рубина» Макаров: должны были вернуть долг «Спартаку»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:0).

«Поздравляю болельщиков и всех, кто в нас верил, с победой. Важная для нас и тяжёлая победа. Эмоций много. После первого круга мы должны были вернуть свой долг, в той игре была случайность. И в этом матче мы доказали, что команда единое целое, верим в себя и можем побеждать в таких тяжёлых играх. Эмоции зашкаливают.

Поле, конечно, не идеального качества, но мы быстро привыкли. Для России в это время года, я считаю, «Спартак» подготовил неплохое поле. Команды были в одинаковых условиях. Мы были более удачливыми и добились положительного результата.

У нас был план обороняться средним блоком, убегать в контратаки. Если не получается, играть через середину, делать диагонали. Я считаю, у нас игра получилась. В первом тайме было удаление у соперников, за счёт этого дожали. Деспотович находится всегда там, где надо», — приводит слова Макарова пресс-служба «Рубина».

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