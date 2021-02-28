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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на центральный матч 26-го тура АПЛ

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на центральный матч 26-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси»: Э. Менди, Кристенсен, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвел, Ковачич, Канте, Маунт, Хадсон-Одои, Жиру, Зиеш.

Запасные: Аррисабалага, Маркос Алонсо, Джеймс, Зума, Эмерсон, Жоржиньо, Пулишич, Хаверц, Вернер.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминай, Фред, Фернандеш, Джеймс, Рашфорд, Гринвуд.

Запасные: Хендерсон, Уильямс, Туанзебе, Бейи, Теллес, Матич, ван де Бек, Марсьяль, Траоре.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 25 матчах 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (43) — на 5-м месте.

Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоялся 24 октября 2020 года и завершился вничью — 0:0.

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