«Фиорентина» проиграла в матче с «Удинезе». Кокорин вышел на поле во втором тайме

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена» в Удине (Италия) и завершилась со счётом 1:0. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме, на 68-й минуте. Он заменил Франка Рибери.
Первый тайм прошёл в невысоком темпе и практически без голевых моментов. Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. Команды действовали осторожно, от обороны. Никто не хотел раскрываться и форсировать события. На 86-й минуте «Удинезе» всё-таки провёл результативную атаку — гол забил македонский нападающий Илия Нестеровски. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом. Выход на поле Кокорина вновь не принёс «Фиорентине» дивидендов. Российский нападающий отметился лишь жёлтой карточкой на 90+2-й минуте матча.
Таким образом, «Фиорентина» набрала в 24 матчах 25 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (28) — на 12-м месте.
- 28 февраля 2021
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