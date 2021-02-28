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Хавбек «Динамо» Захарян — самый молодой игрок, забивший гол в нынешнем сезоне РПЛ

Хавбек «Динамо» Захарян — самый молодой игрок, забивший гол в нынешнем сезоне РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал самым молодым игроком, забившим гол в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Гол в матче с «Ахматом» (2:1) стал для Захаряна дебютным в РПЛ. Захарян дебютировал в РПЛ 1 ноября 2020 года в матче с «Тамбовом» (2:1). На тот момент полузащитнику было 17 лет, пять месяцев и шесть дней.

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1.

На 7-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой. На 37-й минуте 17-летний полузащитник москвичей Арсен Захарян увеличил преимущество «Динамо». Лесовой поборолся в центре поля и сделал передачу в штрафную, Захарян ворвался в штрафную, на замахе убрал Анхеля и протолкнул мяч мимо Шелии. Во втором тайме хавбек «Ахмата» Антон Швец отыграл один мяч.

Гол 17-летнего Захаряна принёс «Динамо» победу в матче с «Ахматом»
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