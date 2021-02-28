Сандро Шварц — о победе «Динамо» в матче с «Ахматом»: нам повезло, но я доволен

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу московского коллектива. Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды.

«Конечно, я очень доволен результатом, тем первым таймом, который мы хорошо провели и заслуженно повели в счёте. Второй тайм был совсем иным, сыграли хуже. «Ахмат» перестроился, стал делать очень много длинных передач. Поэтому нам пришлось сесть ближе к воротам. В некоторых моментах нам повезло, но в то же время я доволен итогом, — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 33 очка в 20 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.