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Сульшер — о матче с «Челси»: первый тайм получился отвратительным. Действительно ужасным

Сульшер — о матче с «Челси»: первый тайм получился отвратительным. Действительно ужасным
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

«В первом тайме нас лишили 100% пенальти. Если рука футболиста „Челси“ находилась в естественном положении, то я, должно быть, совсем ослеп.

Сегодня мы хотели победить. Нам не хватило решающего удара или одной качественной передачи. У нас было большое давление, желание, темп. Но был и момент, когда Давид де Хеа сделал отличный сэйв, и благодаря этому мы сегодня сохранили ворота на замке.

Нас подвело качество нашей работы с мячом. Первый тайм получился отвратительным. Действительно ужасным. Но потом мы показали кое-что хорошее, время от времени играя в то, что я хочу видеть. Когда мы успокоились, то создали несколько опасных моментов, но нам не хватило реализации», — цитирует норвежского специалиста BBC.

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«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (62) на 12 очков. «Челси» (44) — на 5-м месте.

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