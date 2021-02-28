«Вы — моя единственная надежда». Румынский вратарь попросил Путина помочь с вакцинацией

Легендарный румынский вратарь, обладатель Кубка европейских чемпионов со «Стяуа» Хельмут Дукадам в шутку попросил помощи у президента России Владимира Путина. Экс-футболист хочет сделать прививку от коронавируса.
Дукадам в «Фейсбуке» опубликовал фото, на котором он смотрит на бюст Путина. «Вы — моя единственная надежда на вакцинацию», — подписал Дукадам фото.
Экс-футболист объяснил журналистам, что пытался записаться на прививку в Румынии, но не смог.
«Я пытался записаться на вакцинацию на протяжении месяца, и мне это не удалось. Поэтому я сказал, что только он может мне помочь», — цитирует Дукадама Digisport.
Дукадам получил мировую известность после финала Кубка европейских чемпионов сезона-1985/1986 «Стяуа» — «Барселона» 0:0 (2:0 пен). Вратарь «Стяуа» отстоял на ноль свои ворота в матче с каталонцами, а в серии пенальти ни один из четырёх ударов «Барселоны» не привёл ко взятию ворот Хельмута.
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