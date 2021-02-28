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«Байер» проиграл «Фрайбургу» в матче Бундеслиги

«Байер» проиграл «Фрайбургу» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и завершилась со счётом 1:2.

На протяжении всего матча «Байер» владел игровым преимуществом, но материализовать его в очки не удалось. Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины встречи «Фрайбург» выстрелил «дуплетом»: на 50-й минуте забил Эрмедин Демирович, на 61-й минуте — Лукас Хёлер. «Байер» ответил голом Леона Бэйли на 70-й минуте, но зацепиться за очки это не позволило. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

«Байер» в 23 матчах набрал 37 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Фрайбург» (34) — на 8-м месте.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
28 февраля 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Демирович – 50'   0:2 Хёлер – 61'   1:2 Бэйли – 70'
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