«Байер» проиграл «Фрайбургу» в матче Бундеслиги

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и завершилась со счётом 1:2.

На протяжении всего матча «Байер» владел игровым преимуществом, но материализовать его в очки не удалось. Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины встречи «Фрайбург» выстрелил «дуплетом»: на 50-й минуте забил Эрмедин Демирович, на 61-й минуте — Лукас Хёлер. «Байер» ответил голом Леона Бэйли на 70-й минуте, но зацепиться за очки это не позволило. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

«Байер» в 23 матчах набрал 37 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Фрайбург» (34) — на 8-м месте.