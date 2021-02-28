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Дронговски: Кокорин и Малку делают «Фиорентину» более качественной командой

Дронговски: Кокорин и Малку делают «Фиорентину» более качественной командой
Футбол / Италия 0
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Голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговски прокомментировал матч с «Удинезе» (0:1) и игру нападающего Александра Кокорина.

«Очень сбалансированная игра, с небольшими шансами у обеих сторон. „Удинезе“ в обороне играет очень компактно. Мы попытались выиграть игру, они несколько раз попали в штангу, реализовали одну из своих возможностей.

Малку и Кокорин? Эти игроки усилили команду, делают её более качественной, поэтому мы рады за них. Однако мы недовольны игрой. Будем усердно работать, чтобы выиграть следующий матч, потому что победы и очки нам необходимы. Постараемся сделать это в следующем матче", — приводит слова Дронговски пресс-служба «Фиорентины».

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена» в Удине (Италия) и завершилась со счётом 1:0. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме, на 68-й минуте. Он заменил Франка Рибери.

«Фиорентина» проиграла в матче с «Удинезе». Кокорин вышел на поле во втором тайме
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