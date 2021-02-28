Результативная игра тройки Кейн-Сон-Бэйл — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Бёрнли»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли». Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 4:0.
Уже на 2-й минуте нападающий хозяев Гарет Бэйл, уследив за линией офсайда, выскочил из-за спин защитников и открыл счёт, замкнув прострел Сон Хын Мина.
На 15-й минуте всё тот же Бэйл со своей половины поля исполнил классную передачу к левому краю штрафной «Бёрнли» на Гарри Кейна, и мяч после его удара благодаря рикошету залетел в ближний угол.
На 31-й минуте защитник «шпор» Серхио Регилон с левого фланга совершил подачу в штрафную, где Лукас Моура обработал мяч и пробил точно в угол ворот.
Окончательный счёт на 55-й минуте установил Гарет Бэйл, оформив дубль. Ассистентом снова стал Сон Хын Мин.
Видеообзор матче «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»
«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 25 встречах 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли», сыграв 26 матчей, набрал 28 очков и располагается на 15-м месте.
- 28 февраля 2021
-
22:36
-
22:29
-
22:11
-
22:07
-
22:04
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:49
-
21:43
-
21:41
-
21:25
-
21:22
-
21:17
-
21:08
-
20:55
-
20:55
-
20:50
-
20:28
-
20:21
-
20:02
-
19:56
-
19:50
-
19:49
-
19:35
-
19:34
-
19:30
-
19:11
-
19:05
-
18:52
-
18:52
-
18:39
-
18:35
-
18:26
-
18:25