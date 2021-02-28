«Реал» нашёл усиление в составе итальянского середняка

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли с большой долей вероятности пойдёт на повышение ближайшим летом. В услугах игрока были заинтересованы «Манчестер Сити» и туринский «Ювентус», а теперь в борьбу за него вступил ещё и мадридский «Реал», сообщает Calciomercato.

«Сассуоло» планирует выручить за 23-летнего итальянца € 40 млн. Transfermarkt оценивает его в € 35 млн. Основным претендентом на Мануэля считается «Ювентус», но «старая синьора» не готова платить за игрока требуемую сумму.

Локателли защищает цвета «Сассуоло» с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 21 матче итальянской Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его команда, набрав 35 очков в 23 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.