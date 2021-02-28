Егоров призвал мэра Саранска извиниться перед мордовским футболом

Президент федерации футбола Мордовии Александр Егоров, ранее возглавлявший департамент судейства и инспектирования РФС, раскритиковал мэра Саранска Петра Тултаева. Ранее саранский градоначальник противопоставил футболу спидвей, заявив, что республике гораздо выгоднее проводить соревнования по мотогонкам на льду, а в отличие от футбола, где всё стоит больших денег, не нужно приглашать легионеров из других стран, не помнящих родства.

«Мы прекрасно понимаем, насколько сложные сейчас времена. Республике действительно трудно. Но нельзя доходить до крайности и бросать камни в вид спорта, который столько сделал для Мордовии. Нельзя исподтишка стравливать спортсменов. Мой сын, как и множество наших мальчишек, занимается футболом с ранних лет. Что он подумает, услышав подобные реплики от взрослого дяденьки, находящегося на высоком посту?!

Стремясь выставить негодяями футболистов-легионеров, Тултаев забывает, что выход «Мордовии» в Премьер-лигу принес огромную социальную пользу. Пусть не поленится и спустится из своего кабинета чуть ниже — к аллее славы. Пусть посмотрит, сколько там футбольных людей. Глупо не понимать, что благодаря тому же чилийцу Герсону Асеведо многие ребята, видевшие воочию его игру, предпочли дурному влиянию улицы занятия спортом.

Если брать спидвей, в котором лично я работал много лет, нельзя не вспомнить, что на пике популярности медали чемпионатов мира для Мордовии выигрывали именно иногородние мотогонщики — Кирилл Дрогалин, Юрий Поликарпов, Владимир Фадеев, Александр Московка, Владимир Лумпов. А также немец Гюнтер Бауэр, выступавший за Мордовию. И только на их примерах, на переданном опыте, мы постепенно подтянули на солидный уровень нашу первую звёздочку Юрия Крыскина, а затем вырастили собственных мировых мотоасов — Юнира Базеева и Максима Захарова. Так откуда эти бредовые мысли, что один вид спорта чего-то достоин, а другой якобы и близко к нему не стоит?! Нас никогда и никто не разъединял.



Футбол и спидвей всегда шли рука об руку, решали общие задачи пропаганды здорового образа жизни, были прочной платформой всенародной любви к спорту. В самом сердце Саранска возведен красавец-стадион «Мордовия Арены». Символично, что мотогонки проходили по соседству. Если так будет и дальше, мы получим сильный спортивный городок в новом микрорайоне, который станет украшением для всего города. Таким событиям можно только радоваться.

Посмотрите, сколько людей посетило мотогонки. Это люди, которые навсегда преданы спорту. И футбол его неотъемлемая часть. Полный стадион собирался в Саранске не только на матчи мирового чемпионата. К нам приезжала национальная сборная России. Трибуны просто кипели от восторга, лишний билетик было не достать. Неподдельный интерес вызвал и матч молодежной сборной страны. Мордовия — футбольный регион, с колоссальными традициями. У нас любят футбол и готовы приходить на него семьями. Но, если высокие чиновники будут допускать такие высказывания, совершать поступки, противоречащие здравому смыслу, это нанесет серьёзный удар по репутации региона.

Российский футбольный союз, не переставая, идет навстречу Мордовии. Многие вопросы решаются в исключительном порядке. Но после таких вот мэрских выходок — сложно подобрать другое определение — мы можем потерять накопленное годами доверие. От нас просто отвернутся, и ни одна сборная уже сюда не приедет, ни один большой матч мы не получим. Я считаю, что Тултаев должен принести извинения мордовскому футболу. Повторюсь, не в его компетенции стравливать виды спорта. Тем более, те виды спорта, которые всегда были в почете у народа. Это аморально, неестественно и способно нанести огромный вред", — приводит слова Егорова пресс-служба Федерации футбола Мордовии.