«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» и прервал четырёхматчевую серию поражений в АПЛ

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:0



Счёт был открыт на 49-й минуте — полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс, находившийся в одиночестве по центру у края чужой штрафной, среагировал на отскок мяча и поразил дальний угол ворот «клинков».

Видео гола Кёртиса Джонса

Через 16 минут после первого гола Роберто Фирмино сыграл в «стенку» с Садио Мане, вошёл в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний угол — мяч срикошетил от чьей-то ноги и влетел в ворота над упавшим вратарём хозяев Ароном Ремсдейлом. Сначала гол записали на счёт Фирмино, но затем поменяли на автогол, поскольку удар бразильца летел не в створ ворот.

Видео автогола в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»

Таким образом подопечные Юргена Клоппа прервали четырёхматчевую серию поражений в АПЛ. До этого красные поочерёдно уступили «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Лестер Сити» (1:3) и «Эвертону» (0:2).

«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (11) — на последнем, 20-м месте.