«Футбол превращается в порнографию». Талалаев высказался о судействе в матче с «Динамо»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата России остался недоволен работой судейской бригады, а также отметил, что ошибся с выбором тактики на первую половину.



«Когда побеждает та команда, которая за первый тайм не нанесла по твоим воротам ни одного удара — футбол превращается в порнографию. Судей критиковать нельзя, но я призываю всех посмотреть недавний матч «Локомотива» и ЦСКА. Если мы хотим попадать в еврокубки, то требования для всех должны быть одинаковыми. Не может выиграть команда, которая не бьёт по воротам. Если не происходит чудес, конечно. Я Хоттабыча на нашем стадионе не видел.

Во втором тайме «Динамо» вообще не смогло перейти через половину поля. Да, «Ахмат» не забивает с игры, с этим есть проблемы. Я поблагодарил своих футболистов за матч, так как мы создаём, играем, доставляем мяч до ворот. Недоволен я лишь реализацией. Судейство? Повторюсь, требования должны быть ко всем одинаковы. Я не прошу каких-то преференций для «Ахмата». Надо просто объективно смотреть на вещи. Не снимаю с себя ответственности. Мы, наверное, где-то неправильно выбрали тактику на встречу", — цитирует Талалаева «Матч ТВ».