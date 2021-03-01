Тренер «Тамбова» Сергей Первушин ответил на обвинения в договорном матче с «Ротором»

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин ответил на обвинения в договорном матче с «Ротором» (1:3) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Ранее журналист Sport24 Дмитрий Егоров опубликовал материал, в котором высказал мнение, что игрок «Тамбова» Зураб Гигашвили намеренно совершал ошибки.

«Парень, который написал эту статью, уже засомневался, по-моему. Какие-то обвинения в адрес конкретного игрока… Я смотрел весь тур, и в каждом матче можно кого-то обвинить. Гол — это всегда чья-то ошибка. Либо индивидуальная, либо командная. Мы три дня тренировались вместе, сыграли две игры. Таких ошибок будет ещё очень много. Готов ли к такой критике после каждого матча? Моя задача — оградить от таких слухов молодых футболистов, которых нам предоставили ведущие клубы страны для получения игровой практики. Они будут расти только на ошибках. Это нормально. Будем работать, будем исправлять и становиться сильнее. Я считаю, что маленький шажок вперед мы уже сделали», — приводит слова Первушина «Матч ТВ».

«Тамбов» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе.