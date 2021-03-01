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Видеообзор центрального матча 26-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Видеообзор центрального матча 26-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.

В первом тайме, особенно в его второй половине, команды старались скорее не пропустить, нежели создать что-то у чужих ворот — ни «Челси», ни «МЮ» не спешили раскрываться.

Во второй половине встречи были хорошие моменты и у хозяев, и у гостей, но командам так и не удалось забить ни одного гола.

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (62) на 12 очков. «Челси» (44) — на 5-м месте.

Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоялся 24 октября 2020 года и также завершился вничью — 0:0.

«Челси» и «МЮ» впервые с 1922 года закончили оба матча в чемпионате нулевой ничьей
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