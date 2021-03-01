Видеообзор центрального матча 26-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.
В первом тайме, особенно в его второй половине, команды старались скорее не пропустить, нежели создать что-то у чужих ворот — ни «Челси», ни «МЮ» не спешили раскрываться.
Во второй половине встречи были хорошие моменты и у хозяев, и у гостей, но командам так и не удалось забить ни одного гола.
Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (62) на 12 очков. «Челси» (44) — на 5-м месте.
Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоялся 24 октября 2020 года и также завершился вничью — 0:0.
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